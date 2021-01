Le dollar débute 2021 en forte baisse

Londres (awp/afp) - Le dollar repartait en forte baisse lundi face à l'euro et à d'autres grandes devises, affaibli par la politique monétaire très souple aux Etats-Unis, les cambistes se focalisant sur les élections en Géorgie qui décideront de la majorité au Sénat.

Vers 10H10 GMT (11H10 HEC), le dollar perdait 0,66% face à l'euro à 1,2296 dollar pour un euro. Le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes devises, évoluait à son plus bas depuis deux ans et demi.

"Des taux d'intérêts très bas et des perspectives économiques améliorées par le lancement des vaccins contre le Covid-19 poussent les investisseurs à parier contre le dollar", a résumé Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Des taux d'intérêts bas rendent le billet vert moins attractif, tandis que les vaccins dopent le goût pour le risque des investisseurs, qui délaissent donc le dollar, valeur refuge.

Mais une source d'incertitude persiste aux Etats-Unis: mardi, les électeurs de Géorgie se rendront aux urnes pour une double élection sénatoriale décisive, puisque les démocrates ont besoin d'emporter ces deux scrutins pour avoir la majorité.

"Une victoire républicaine devrait profiter au marché, avec les Bourses qui grimpent et le dollar qui s'affaiblit encore: les marchés financiers pousseraient un soupir de soulagement un peu égoïste en se disant que les impôts sur le revenu ne devraient pas bouger", a estimé Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Mais une victoire démocrate signifierait que l'administration de Joe Biden pourrait plus facilement passer des mesures pour soutenir l'économie face à la pandémie de Covid-19, note Lee Hardman, analyste chez MUFG.

A moyen terme, si l'économie repart avec plus de vigueur, "le marché pourrait remettre en question la politique très accommodante de la Réserve fédérale américaine", juge M. Hardman.

Pour l'instant, l'appétit pour le risque profite toujours aux actifs les plus volatils. Le bitcoin, première des cryptomonnaies, a atteint dimanche un nouveau plus haut historique à 34.792,47 dollars, et coûtait lundi à 10H10 GMT 30.790,42 dollars.

Cours de lundi Cours de vendredi

--------------------------------------

10H10 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2296 1,2215

EUR/JPY 126,31 126,06

EUR/CHF 1,0816 1,0823

EUR/GBP 0,8988 0,8934

USD/JPY 102,73 103,20

USD/CHF 0,8797 0,8934

GBP/USD 1,3680 1,3672

afp/al