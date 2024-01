First Quantum Minerals a proposé mardi un départ volontaire à la retraite à plus de 1 500 employés de sa mine clé de Panama, un jour après avoir annoncé une

restructuration majeure

afin de conserver des liquidités, ce qui inclut la suspension des dividendes.

La société minière canadienne doit faire face aux retombées de la décision du gouvernement panaméen, prise en décembre, de

d'arrêter la production

Cette mine, qui représentait plus de 40 % des recettes annuelles de l'entreprise, est considérée comme l'une des plus grandes et des plus récentes mines de cuivre au monde.

En raison de la fermeture de la mine, Cobre Panama a demandé en décembre au gouvernement l'autorisation de

licencier plus de 4 000

de ses employés.

L'offre de retraite de mardi est le deuxième plan de ce type annoncé par l'entreprise au Panama, et un total de 2 900 employés ont maintenant accepté le plan, a déclaré l'entreprise.

Lundi, le mineur de cuivre et d'or avait également annoncé des suppressions d'emplois dans sa mine de nickel de Ravensthorpe, dans l'ouest de l'Australie.

Depuis le coup dur survenu au Panama, First Quantum cherche des moyens de consolider ses finances. La société a déclaré qu'elle envisageait la vente de mines plus petites et qu'elle cherchait des partenaires stratégiques pour ses grandes mines.

Reuters a rapporté ce mois-ci que First Quantum était en pourparlers avec son principal actionnaire, Jiangxi Copper Co, au sujet de la vente de participations dans ses mines zambiennes.

Scotiabank Global Equity Research a déclaré dans une note que les prévisions de First Quantum concernant sa restructuration et sa production restent neutres pour les actions et qu'il considère les risques géopolitiques élevés au Panama et en Zambie comme des risques clés pour la société. Les actions de First Quantum ont clôturé avec un gain de 1,27 % à la fin des échanges à la Bourse de Toronto, tandis que l'indice de référence a clôturé en baisse de 0,54 %.