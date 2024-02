Les actions indiennes ont été mitigées lundi, les gains de Tata Motors et des valeurs liées au pétrole ayant été affectés par une baisse des valeurs financières, tandis que les espoirs d'une baisse précoce des taux d'intérêt américains ont entraîné les marchés asiatiques.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,28% à 21 917,10 à 10:47 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,15% à 72 190,84.

Les deux indices ont oscillé entre des baisses de 0,2% et des gains de 0,5% au cours de la première heure des échanges.

Les services financiers ont baissé de 0,4%, entraînés par un recul des principaux prêteurs privés HDFC Bank et ICICI Bank après un rallye vendredi.

La baisse a absorbé les gains de 1,8 % des actions du secteur de l'automobile, alors que Tata Motors a bondi de 7,55 % pour atteindre un niveau record après avoir annoncé une multiplication par plus de deux de ses bénéfices pour le trimestre de décembre.

L'action a été le premier gain en pourcentage du Nifty 50 et a également mené les gains de l'indice automobile.

"A l'avenir, les marchés seront influencés par les bénéfices trimestriels des principaux indices et par la décision de la Banque centrale indienne concernant les taux d'intérêt plus tard dans la semaine", ont déclaré les analystes de Centrum Institutional Equities.

Les actions asiatiques ont chuté après que les données ont montré que les emplois non agricoles américains ont augmenté plus que prévu en janvier, réduisant ainsi les attentes d'une réduction des taux d'intérêt à court terme de la part de la Réserve fédérale.

"La réduction des taux d'intérêt aux États-Unis se produira principalement au cours du second semestre", a déclaré Santosh Pandey, président et directeur du Nuvama Professional Clients Group.

Les valeurs pétrolières et gazières ont gagné 1,9 %. Bharat Petroleum Corporation Ltd, Hindustan Petroleum Corporation Ltd et Indian Oil Corporation ont prolongé leur reprise après les résultats, avec des hausses comprises entre 3,2 % et 7 %.

Depuis leurs résultats trimestriels de la dernière semaine de janvier, ces trois sociétés ont progressé de 12 à 26 %.

En revanche, One 97 Communications a continué à s'effondrer à la suite d'un contrôle réglementaire, chutant de 10 % pour atteindre son niveau le plus bas jamais enregistré.

UPL a chuté de 6 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois ans, après avoir enregistré une perte trimestrielle en raison de la faiblesse de la demande. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman et Varun H K)