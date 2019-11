iggy - l action est passé de 4 euros a 25 euros soit bien plus que soitec

et tout ca en ne facturant rien...



on se fou des fondamentaux sauf si tu veux garder une action 15 ans comme klevier et encore ca n a meme aucun interet . si le marché s effondre , ils vendent tout y compris les bonnes valeurs. le marché a valorisé amoeba jusqu a 34 euros alors que CA 0

ce qui compte c est l esperance du marché sur la valeur.



d autre part les resultats de phase III la encore on s en fou vu qu ils spéculent toujours avant dessus.tu revend avant bien evidemment mais tu a profité de l envolé.



pour finir vu ton pru je n aurais pas tout vendu. j aurais repris et fais des ar sans aucun risque vu ton pru initial comme j aurais renfocré a la cassure des 7.71



tout depend de sa vision de la bourse. je suis la pour gagner de l argent, pas pour investir

l essentiel d une hausse se fait sur une periode de quelques mois et quelques semaines pour les smalls .donc garder x années...aucun interet avec le risque de se prende tot ou tard le crack 2