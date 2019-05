Tensions sur les valeurs néerlandaises Envoyer par e-mail :

Parmi les baisses marquées, Arcelormittal cède plus de 16%, suivie par Aegon (-10%) et ABN Amro (-7.7%).



Graphiquement, en données journalières, l’AEX revient au contact d’une ligne pertinente des 541 points. La configuration devrait se prolonger avec des rebonds techniques sur chaque support. Le consensus acheteur s’est, en effet, manifesté dans la zone des 545 points pour une relance à court terme.

La première résistance se situe au niveau de la moyenne mobile 20 jours actuellement à 565 points. Il faudrait une cassure des 541 points pour entraîner l’indice dans un schéma encore plus négatif, en direction des 530 points.

