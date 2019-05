Tentative de relance Envoyer par e-mail :

Graphiquement, en données journalières, le Bel 20 est revenu sur une zone charnière des 3450-3460 points, correspondant au point bas du premier mouvement de consolidation, mi-mars. La baisse depuis les plus hauts à 3860 points s’est réalisée de manière soudaine et tonique (-400 points).

Un premier courant acheteur se manifeste sur les prix actuels profitant d’opportunités. Néanmoins, la relance pourrait se limiter au prochain contact avec les moyennes mobiles 20 et 50 bourses situées actuellement vers 3690 points. A contrario, une cassure du support (3452 points) enverrait l’indice en direction des plus bas de 2019 vers 3200 points.







Patrick Rejaunier

