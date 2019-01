Bouygues : Quand le BTP va...

Rebond manqué pour Bouygues , dont le titre perd 1,7% à 30,40 EUR alors que le marché progresse, pénalisé par l'abaissement de la recommandation du Crédit Suisse, passé de surperformance à neutre. "L'un des principaux intérêts de Bouygues sur la période récente était sa part d'actifs non-télécoms dans un contexte de perspectives plus difficiles pour le secteur des télécommunications", souligne l'analyste Jakob Bluestone. Le problème, c'est que si les télécoms méritent une légère revalorisation, la construction "va passer son point haut à court terme". Bluestone s'attend à des performances décevantes pour les trois compartiments du BTP : Colas , la Construction et l'Immobilier.Crédit Suisse est désormais placé 5% sous le consensus de résultat opérationnel 2019 et a réduit de 10% ses anticipations sur 2020. L'objectif de cours recule de 39 à 34 EUR sur le titre.