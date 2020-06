Cap vers les 4800 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4740 PTS

Objectif de cours : 4800 PTS

Toujours focalisée sur la reprise imminente de l'activité, la bourse de Paris a terminé hier à son plus haut du jour, pour ce lundi de Pentecôte, en forte hausse de 1.43% à 4762 points.

Unibail s'est envolée de 11.2%, portée par l’annonce de la finalisation de la cession de centres commerciaux pour plus de 2 Mds€. Le secteur automobile a également soutenu la tendance, à l'image de Renault (+6.2%) ou Peugeot (+4.6%). Outre-Atlantique, malgré les manifestations violentes aux Etats-Unis et la menace d'une contre attaque chinoise, après la série de sanctions et restrictions annoncée par D. Trump, les indices ont également repris des couleurs. Le Dow Jones a gagné 0.36% à 25475 points, le S&P500 s'est adjugé 0.38% à 3055 points et le Nasdaq100 0.45%.



Ce matin, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, avec un gain initial de 0.8%.



Techniquement, le marché parisien devrait rallier aujourd'hui la cible des 4800 points. Au-dessus de ce niveau, les 4845 points constitueraient le nouvel objectif. En intraday, on pourra maintenir un biais haussier au-dessus des 4740 points (moyenne mobile à 20 heures).

