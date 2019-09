Dans le vert, le PMI services chinois rassure Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 04/09/2019 | 08:12

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5440 PTS/ 55050 PTS



Les opérateurs tentent de digérer les nouveaux droits de douane sur les produits importés chinois et américains, entrés en vigueur le 1er septembre, la plainte déposée par Pékin devant l’OMC au sujet des nouvelles barrières douanières, les tensions à Hong-Kong, les incertitudes sur le Brexit et la contraction surprise de l’activité manufacturière américaine en août (ISM à 49.1 contre 51.2 attendu).



Les indices américains ont également cédé du terrain, dans le sillage du repli de l'indice ISM manufacturier, ayant engendré un nouveau décrochage du taux à 10 ans et ravivant les craintes de récession. Le Dow Jones a perdu 1.08% à 26118 points, le S&P500 a cédé 0.69% à 2906 points et le Nasdaq100 1.06%.



Ce matin, le CAC40 devrait toutefois se reprendre dans le sillage des places asiatiques, après la publication d'un indice PMI services meilleur que prévu en Chine (52.1 contre 51.7 attendu). Les contrats futures présagent d'une hausse initiale de 0.7%.



En données horaires, la consolidation se poursuit, l'indice ayant pris appui sur sa moyenne mobile à 50 heures pour réduire ses pertes en fin de journée. Seule la sortie des 5440/5505 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée. La multiplication des incertitudes géopolitiques a pesé sur les places financières hier, à l’image du CAC40 qui a terminé en baisse de 0.49% à 5466 points, avec le retour de Wall-Street.Les opérateurs tentent de digérer les nouveaux droits de douane sur les produits importés chinois et américains, entrés en vigueur le 1er septembre, la plainte déposée par Pékin devant l’OMC au sujet des nouvelles barrières douanières, les tensions à Hong-Kong, les incertitudes sur le Brexit et la contraction surprise de l’activité manufacturière américaine en août (ISM à 49.1 contre 51.2 attendu).Les indices américains ont également cédé du terrain, dans le sillage du repli de l'indice ISM manufacturier, ayant engendré un nouveau décrochage du taux à 10 ans et ravivant les craintes de récession. Le Dow Jones a perdu 1.08% à 26118 points, le S&P500 a cédé 0.69% à 2906 points et le Nasdaq100 1.06%.Ce matin, le CAC40 devrait toutefois se reprendre dans le sillage des places asiatiques, après la publication d'un indice PMI services meilleur que prévu en Chine (52.1 contre 51.7 attendu). Les contrats futures présagent d'une hausse initiale de 0.7%.En données horaires, la consolidation se poursuit, l'indice ayant pris appui sur sa moyenne mobile à 50 heures pour réduire ses pertes en fin de journée. Seule la sortie des 5440/5505 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.