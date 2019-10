Dans le vert, les yeux rivés sur le commerce Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5450 PTS/ 5530 PTS

Les espoirs d’un prochain accord partiel entre Pékin et Washington ont nettement soutenu la tendance hier en Europe, l’indice CAC40 ayant clôturé en hausse de 0.78% à 5499 points, après un début de séance autour de l’équilibre.

Malgré l'entrée de 28 nouvelles entités chinoises sur la liste noire américaine, ce sont les rumeurs en provenance de Chine, laquelle pourrait accroître ses importations de produits agricoles, qui ont contribué à cette embellie. Outre-Atlantique, les indices américains ont également repris des couleurs, ne réagissant guère aux minutes de la Fed, qui mettent en évidence des divergences sur la nécessité de baisser les taux à l'issue des prochaines réunions. Les opérateurs tablent toujours sur une baisse des taux en octobre (probabilité de l'ordre de 80%).

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.7% à 26346 points, le S&P500 a gagné 0.91% à 2919 points et le Nasdaq100 1.13%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée et ouvrir en hausse de 0.2%.

Graphiquement, pas de changement, le marché parisien demeure en phase de reprise. On continuera de suivre de près la sortie des 5450/5530 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

