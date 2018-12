De bonnes dispositions à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4780 PTS/ 4900 PTS





Après la cloche parisienne, les indices américains ont très nettement réduit leurs pertes, soutenus par



Ce matin, le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 1.4%.

Graphiquement, le marché parisien a rallié hier une zone de soutien majeure située vers 4750/4780 points et devrait ainsi amorcer une reprise technique aujourd'hui. Il faudrait toutefois un retour rapide au-dessus des 4900 points pour réduire sensiblement la pression vendeuse. La bourse de Paris et les autres places européennes viennent de connaître leur pire séance boursière depuis l'annonce du Brexit, pénalisées par les incertitudes persistantes au sujet des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Tous les secteurs ont été délaissés, le pétrole perdant également du terrain en attendant les annonces des membres de l'OPEP. Bénéficiant toutefois d'un sursaut de 20 points au fixing, le CAC40 a terminé en forte baisse de 3.32% à 4780 points, avec toutes ses composantes dans le rouge.Après la cloche parisienne, les indices américains ont très nettement réduit leurs pertes, soutenus par les propos rassurants de certains membres de la Fed qui ont évoqué que les taux d'intérêt étaient proches de la neutralité. La Réserve Fédérale pourrait être amenée à revoir son discours pour réduire le rythme des resserrements monétaires. Le DOW JONES a terminé en timide baisse de 0.32% à 24948 points, le S&P500 a perdu 0.15% à 2696 points et le NASDAQ100 s'est adjugé 0.64%.Ce matin, le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 1.4%.Graphiquement, le marché parisien a rallié hier une zone de soutien majeure située vers 4750/4780 points et devrait ainsi amorcer une reprise technique aujourd'hui. Il faudrait toutefois un retour rapide au-dessus des 4900 points pour réduire sensiblement la pression vendeuse.

