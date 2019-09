De bonnes dispositions à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/09/2019 | 08:07

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5560 PTS/ 5620 PTS





Outre-Atlantique, les indices américains ont effacé leurs pertes initiales, malgré l'annonce d'une baisse de 0.8% des prix à la production chinois. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.28% à 26909 points, le S&P500 a gagné 0.03% à 2979 points et le Nasdaq100 a perdu 0.23%.



L'optimisme devrait rester de mise ce matin, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.2% pour le CAC40.

Graphiquement, le CAC40 a testé hier la zone des 5560 points, avant de reprendre de la hauteur. La consolidation horizontale perdure et on continuera de surveiller la sortie des 5560/5620 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. Après un début de séance négatif, suite à quelques mauvaises statistiques chinoises et malgré la mauvaise orientation initiale de Wall-Street, le CAC40 a redressé la barre hier en deuxième partie de séance et clôturé en légère hausse de 0.04% à 5591 points. Les valeurs financières et les pétrolières ont en outre soutenu la tendance, à l'approche de la décision de la BCE sur les taux jeudi. Cette dernière devrait annoncer de nouvelles mesures de soutien pour pallier au ralentissement économique.Outre-Atlantique, les indices américains ont effacé leurs pertes initiales, malgré l'annonce d'une baisse de 0.8% des prix à la production chinois. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.28% à 26909 points, le S&P500 a gagné 0.03% à 2979 points et le Nasdaq100 a perdu 0.23%.L'optimisme devrait rester de mise ce matin, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.2% pour le CAC40.Graphiquement, le CAC40 a testé hier la zone des 5560 points, avant de reprendre de la hauteur. La consolidation horizontale perdure et on continuera de surveiller la sortie des 5560/5620 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 KERING 467.5 3.79% STMICROELECTRONICS 18.08 3.76% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 130.3 3.41% ARCELORMITTAL 15.12 2.44% BOUYGUES 35 1.42% THALES 107.7 -0.83% RENAULT 56.19 -1.04% TECHNIPFMC 23.21 -1.07% CRÉDIT AGRICOLE 11.13 -1.11% VEOLIA ENVIRONNEMENT 21.51 -1.92% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.