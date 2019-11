Début de semaine stable Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5915 PTS/ 5950 PTS

La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.65% à 5939 points vendredi dernier pour les trois sorcières, portée une nouvelle fois par les espoirs au sujet du commerce. Les propos rassurantsdu conseiller économique à la Maison-Blanche, Larry Kudlow, jugeant les discussions très constructives, ont soutenu l'appétit pour le risque des opérateurs. Les indices américains ont également terminé en nette hausse, même si Washington n'a pour le moment pas donné son approbation à la levée des droits de douane en vigueur, condition exigée par Pékin pour de signer un accord. Le Dow Jones a gagné 0.8% à 28005 points, le S&P500 s'est adjugé 0.77% à 3120 points et le Nasdaq100 a progressé de 0.7%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note hésitante.

Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 5915 points. On attendra désormais la sortie des 5915/5950 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

Graphique CAC 40

Palmarès CAC 40
ORANGE 14.77 1.86%
SANOFI 84.41 1.60%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 23.24 1.48%
THALES 90 1.17%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 144.4 1.01%
RENAULT 43.525 -2.08%
BOUYGUES 37.65 -2.71%
TECHNIPFMC 17.72 -2.85%
ARCELORMITTAL 14.664 -3.25%
PEUGEOT 23.01 -3.28%