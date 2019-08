En nette hausse à la mi-séance Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5300 PTS

Objectif de cours : 5455 PTS



Avec la plupart de ses composantes dans le vert, l’indice parisien s’adjuge désormais 1.23% à 5434 points.

Bouygues et Pernod Ricard ont pris la tête du palmarès, avec des gains respectifs de 5.6% et 2.5%, suite à la publication de résultats supérieurs aux attentes. Unibail ferme la marche, le titre cédant 0.6%.



Les contrats futures américains sont quant à eux en hausse de 0.9%.

Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la seconde estimation du PIB américain pour le T2 (consensus 2% contre 2.1% en première estimation). La balance commerciale est anticipée à -74.0B, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 215K et les stocks de commerce de gros en hausse de 0.2%. A 16h, seront dévoilées les promesses de ventes de logements (consensus +0.1%).



Graphiquement, le CAC40 sort aujourd’hui du range 5300/5400 points, confirmant ainsi son mouvement de reprise. Les objectifs haussiers sont désormais fixés à 5440/5455 points. Au-delà, les 5500 points seraient alors en ligne de mire.

