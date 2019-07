En situation d'attente avant le NFP Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 05/07/2019 | 08:02

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5640 PTS



Malgré la faiblesse des volumes, avec seulement 1.7 milliard d’euros échangés sur les principales composantes de la cote, la tendance est restée soutenue par les espoirs d’une baisse des taux aux Etats-Unis et par les nouveaux records des indices américains mercredi.



La prudence devrait rester de mise aujourd’hui avant la publication du rapport mensuel sur l’emploi qui pourrait être déterminant pour la Fed.

Le consensus table sur un taux de chômage inchangé à 3.6%, avec 164K créations de postes (75K le mois dernier) et un salaire horaire qui progresse de 0.2% (0.3% précédemment).



En données horaires, le CAC40 conserve une dynamique haussière au-dessus des 5600 points. Seule une rechute sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5562/5538 points, bornes d’un gap laissé ouvert en début de semaine.

Tant que les 5600 points son préservés, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en cours en direction des 5640/5650 points, plus hauts de mai 2018.

En l’absence de Wall-Street, fermée pour la fête nationale, le CAC40 a poursuivi sa course aux records, clôturant en hausse de 0.03% à 5620 points.Malgré la faiblesse des volumes, avec seulement 1.7 milliard d’euros échangés sur les principales composantes de la cote, la tendance est restée soutenue par les espoirs d’une baisse des taux aux Etats-Unis et par les nouveaux records des indices américains mercredi.La prudence devrait rester de mise aujourd’hui avant la publication du rapport mensuel sur l’emploi qui pourrait être déterminant pour la Fed.Le consensus table sur un taux de chômage inchangé à 3.6%, avec 164K créations de postes (75K le mois dernier) et un salaire horaire qui progresse de 0.2% (0.3% précédemment).En données horaires, le CAC40 conserve une dynamique haussière au-dessus des 5600 points. Seule une rechute sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5562/5538 points, bornes d’un gap laissé ouvert en début de semaine.Tant que les 5600 points son préservés, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en cours en direction des 5640/5650 points, plus hauts de mai 2018.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.