Hausse attendue à Paris

Opinion : Négative sous les 5400 PTS

Objectif de cours : 5340 PTS





Malgré le repli des valeurs technologiques, les indices américains ont mieux résisté, le Dow Jones a perdu 0.33% à 25680 points, le S&P500 a cédé 0.67% à 2840 points et le Nasdaq100 a décroché de 1.69%.



Le CAC40 devrait toutefois récupérer une partie de ses pertes à l'ouverture, alors que les Etats-Unis ont levé temporairement une partie des restrictions visant Huawei. Le groupe chinois pourra, jusqu'au 19 août, conserver ses réseaux existants et fournir des mises à jour logicielles pour ses téléphones.

L'indice parisien devrait ouvrir en hausse de 0.45%.



Graphiquement, le CAC40 a amorcé un mouvement de consolidation après son rebond au contact des 5450 points. Une première cible baissière a été atteinte hier dans la zone des 5350 points. On maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 5400 points (moyenne mobile à 20 heures). L'enfoncement des 5340 points ouvrirait la voie aux 5300 points.

