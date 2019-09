La BCE et le commerce en soutien Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 13/09/2019 | 08:37



La banque centrale européenne a abaissé le taux de dépôt de -0.4% à -0.5% et indiqué que les rachats d’actifs reprendront à partir du 1er novembre, au rythme de 20 milliards d’euros mensuels par mois.

Les regards devraient désormais se tourner vers la Fed.



L'appétit pour le risque a donc clairement resurgi, les opérateurs délaissant provisoirement les valeurs défensives au profit des cycliques et des bancaires. Sur un mois, ArcelorMittal engrange 27%, Peugeot 19% et Société Générale +17.3%. Peu de valeurs cèdent du terrain sur cette période et c'est Atos (-1.5%) qui s'inscrit sur les dernières marches du podium, avec des replis de 2.2% et 1.9%.



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données quotidiennes au-dessus des 5460 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours. L'indice arrive au contact de ses plus hauts annuels situés vers 5672 points. Le franchissement de ce seuil ouvrirait la voie aux 5750 points, niveau inégalé depuis décembre 2007. Dans le cas contraire, le large range moyen terme resterait d'actualité. Malgré des statistiques qui confirment le ralentissement économique, les places financières ont vigoureusement rebondi ces dernières semaines, soutenues par la perspective d'une reprise des négociations commerciales sino-américaines ainsi que par les espoirs de nouvelles baisses de taux en Europe et aux Etats-Unis. Le CAC40 est rapidement revenu sur ses plus hauts annuels, enregistrant sa meilleure clôture depuis décembre 2007.La banque centrale européenne a abaissé le taux de dépôt de -0.4% à -0.5% et indiqué que les rachats d’actifs reprendront à partir du 1er novembre, au rythme de 20 milliards d’euros mensuels par mois.Les regards devraient désormais se tourner vers la Fed.L'appétit pour le risque a donc clairement resurgi, les opérateurs délaissant provisoirement les valeurs défensives au profit des cycliques et des bancaires. Sur un mois, ArcelorMittal engrange 27%, Peugeot 19% et Société Générale +17.3%. Peu de valeurs cèdent du terrain sur cette période et c'est Atos (-1.5%) qui s'inscrit sur les dernières marches du podium, avec des replis de 2.2% et 1.9%.Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données quotidiennes au-dessus des 5460 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours. L'indice arrive au contact de ses plus hauts annuels situés vers 5672 points. Le franchissement de ce seuil ouvrirait la voie aux 5750 points, niveau inégalé depuis décembre 2007. Dans le cas contraire, le large range moyen terme resterait d'actualité.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 15.56 3.48% CRÉDIT AGRICOLE 11.485 2.96% RENAULT 58 2.95% BNP PARIBAS 45.355 2.53% SAINT-GOBAIN 35.98 2.42% ATOS 66.38 -1.22% DANONE 79.5 -1.66% ENGIE 13.67 -1.94% L'ORÉAL 244.4 -2.16% PERNOD RICARD 164.45 -2.46% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.