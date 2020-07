Le CAC40 repasse sous les 5000 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5068 PTS

Objectif de cours : 4945 PTS

Les craintes persistantes sur la pandémie aux Etats-Unis, au Brésil et en Inde mais aussi en Europe engendrent de la volatilité ce matin à la bourse de Paris. Celle-ci a ouvert en gap baissier, passant brièvement sous les 5000 points, avant de reprendre 40 points pour les reperdre dans la foulée.

Le CAC40 se maintient ainsi en territoire négatif, avec une perte actuelle de 1.05% à 4990 points. Les contrats Futures américains sont quant à eux proches de l'équilibre. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance des stocks pétroliers à 16h30 (consensus -3.2M) puis du crédit à la consommation à 21h. En données horaires, le CAC40 montre des signes de faiblesse, repassant sous les 5000 points. Comme évoqué dernièrement, le mouvement devrait se poursuivre en direction des 4963/4945 points dans un premier temps.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

