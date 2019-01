Le CAC40 se maintient au-dessus des 4800 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4800 PTS/ 4840 PTS

Surfant sur les espoirs d'un compromis sino-américain sur le différend commercial, les places européennes poursuivent aujourd'hui leur mouvement de reprise, dans le sillage de Wall-Street. Après des gains de l'ordre de 1% hier outre-Atlantique, ces derniers sont attendus en hausse de 0.1% cet après-midi.

Pour le CAC40, il s'inscrit en hausse de 0.95% à 4818 points (plus haut à 4838 points).

La prudence pourrait rester de mise avant les minutes du FOMC ce soir à 20h, mais les opérateurs gardent en tête les récents propos accommodants de Jerome Powell qui avaient ravivé l'appétit pour le risque.



Sur le plan macroéconomique, le chômage est tombé à 7.9% en zone euro (8.1% attendu). Les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30.



Graphiquement, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 4775 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, le sens de sortie des 4800/4840 points permettra de mettre à profit une poursuite de la reprise en cours en direction des 4870 points puis 4890/4900 points.

Dans le cas contraire, on pourra s'attendre à quelques prises de bénéfices avec les 4775/4750 points comme premiers objectifs baissiers.

