Marché atone

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4867 PTS/ 5014 PTS

Dans l'attente des minutes du FOMC ce soir à 20h, la bourse de Paris fait du surplace, les opérateurs limitant les initiatives avec les craintes au sujet de la pandémie.

Malgré des indices PMI manufacturiers meilleurs que prévu, le CAC40 recule actuellement de 0.08% à 4931 points, avec une volatilité particulièrement faible.



Du côté des statistiques, l'indice PMI manufacturier a progressé à 47.4 en zone euro (46.9 le mois dernier). Cet après-midi, l'enquête ADP devrait faire état de 2850K créations de postes à 14h15. Seront ensuite dévoilés, l'indice Final PMI manufacturier à 15h45 (consensus 49.6) et l'ISM manufacturier à 16h, anticipé à 49.5. Les dépenses de construction, publiées à la même heure, devraient quant à elles avancer de 1%.

Les opérateurs prendront ensuite connaissance des stocks pétroliers à 16h30. En données horaires, l'indécision perdure. On continuera de surveiller la sortie des 4867/5014 points pour agir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

