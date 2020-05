Nouvelle séance de baisse à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4396 PTS/ 4536 PTS

Impacté par le repli de Wall-Street hier et la mauvaise orientation des valeurs automobile, le CAC40 s'inscrit de nouveau en baisse aujourd'hui, cédant actuellement 0.57% à 4432 points.

Les contrats futures américains progressent quant à eux de près de 1%.



Du côté des statistiques, l'indice CPI est ressorti en hausse de 0.3% en zone euro (consensus 0.4%). Seuls les stocks pétroliers seront publiés en deuxième partie de séance à 16h30 (consensus 1.7M).

Les minutes du FOMC seront dévoilées à 20h. D'un point de vue graphique, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale. La rupture des plus bas du jour pourrait engendrer de nouveaux dégagements en direction des 4350 points puis 4300 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.