Sans entrain après la Fed

Outre-Atlantique, les contrats futures sont en baisse de 0.1%.



Du côté des statistiques, la banque d'Angleterre rendra son verdict sur les taux à 13h. Les opérateurs prendront ensuite connaissance à 13h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 226K et de l'indice PhillyFed (consensus 4.6). A 15h, seront dévoilés les indicateurs avancés, attendus en hausse de 0.1%.



En données horaires, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement. Seule la rupture de la zone des 5370/5375 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5340 points puis 5310 points. Malgré le ton beaucoup plus accommodant de la Réserve fédérale, laquelle ne prévoit plus de hausse de taux cette année et une l'année prochaine, le CAC40 évolue sans réelle tendance aujourd'hui, se maintenant depuis l'ouverture à proximité de l'équilibre.Outre-Atlantique, les contrats futures sont en baisse de 0.1%.Du côté des statistiques, la banque d'Angleterre rendra son verdict sur les taux à 13h. Les opérateurs prendront ensuite connaissance à 13h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 226K et de l'indice PhillyFed (consensus 4.6). A 15h, seront dévoilés les indicateurs avancés, attendus en hausse de 0.1%.En données horaires, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement. Seule la rupture de la zone des 5370/5375 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5340 points puis 5310 points.

