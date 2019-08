Sans orientation franche à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/08/2019 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5300 PTS/ 5380 PTS





Wall-Street a également rebondi dans le sillage de la pseudo détente des relations commerciales. Le Dow Jones a repris 1.05% à 25899 points, le S&P500 a gagné 1.1% à 2878 points et le Nasdaq100 1.47%. Cette performance est toutefois loin d'effacer le repli de vendredi.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir autour de l'équilibre.

D'un point de vue technique, le marché parisien a préservé le seuil des 5300 points sur lequel il amorce une reprise technique. Celui-ci devra toutefois déborder les 5380 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5440/5455 points.

Rassurée par les tweets du début de journée de D. Trump évoquant que les négociations commerciales avec la Chine allaient reprendre prochainement en vue d'un accord, la bourse de Paris a finalement repris des couleurs et clôturé en hausse de 0.45% à 5351 points hier. La préouverture laissait au contraire présager d'un repli de plus de 1%, dans le sillage des places asiatiques.Wall-Street a également rebondi dans le sillage de la pseudo détente des relations commerciales. Le Dow Jones a repris 1.05% à 25899 points, le S&P500 a gagné 1.1% à 2878 points et le Nasdaq100 1.47%. Cette performance est toutefois loin d'effacer le repli de vendredi.Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir autour de l'équilibre.D'un point de vue technique, le marché parisien a préservé le seuil des 5300 points sur lequel il amorce une reprise technique. Celui-ci devra toutefois déborder les 5380 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5440/5455 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC 21.57 2.47% ESSILORLUXOTTICA 132.25 0.57% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 123.175 0.31% KERING 426.1 0.25% ENGIE 13.525 0.19% THALES 105.15 -0.61% VEOLIA ENVIRONNEMENT 21.41 -0.65% SAINT-GOBAIN 31.475 -0.65% ARCELORMITTAL 12.318 -0.68% MICHELIN 91.32 -0.76% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.