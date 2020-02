Toujours plus haut Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6032 PTS/ 6071 PTS

A l’issue d’une séance sans grand relief, et après une ouverture en gap haussier suite aux records des indices américains la veille, le CAC40 a gardé le cap avec une volatilité particulièrement faible et clôturé sur un gain de 0.65% à 6054 points. Les indices américains ont eux aussi poursuivi leur ascension rassuré par l'intervention de Jerome Powell, la consommation demeure solide aux Etats-Unis, avec une situation de plein emploi et l'économie devrait continuer de croître à un rythme modéré. Le Dow Jones a terminé stable à 29276 points, le S&P500 a gagné 0.17% à 3358 points et le Nasdaq100 a grappillé 0.01%. Aujourd’hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3% et combler dès les premiers échanges, un gap laissé ouvert dernièrement à 6071 points. Ce niveau constitue l’ultime rempart avant la zone des 6110 points, correspondant aux plus hauts annuels. En intraday, le biais reste haussier au-dessus des 6032 points, plus bas d’hier. Un retour sous ce niveau supposerait un énième test des 6000 points.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.