Tout semble figé

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5625 PTS





Au cours de cette nouvelle séance, les opérateurs suivront une intervention du Président de la Fed à 14h45, seul événement à mettre en relief. La préouverture indique encore une fois, un début de session marquée par le calme (-0.2%)



Les valeurs parisiennes font du surplace en attendant les premières publications semestrielles. Le CAC40 ne montre aucun signe directionnel affirmé en cédant -0.08%. Parmi les écarts significatifs de la journée, il convient de noter la hausse de 1.3% d'ArcelorMittal et le repli de Sodexo (-4.2%).Au cours de cette nouvelle séance, les opérateurs suivront une intervention du Président de la Fed à 14h45, seul événement à mettre en relief. La préouverture indique encore une fois, un début de session marquée par le calme (-0.2%)Graphiquement, en données horaires, les cours restent sous la moyenne mobile 20 heures, en phase de retournement. Le comportement des prix à son contact pourra donner une première indication sur l'évolution de l'indice à très court terme. En cas de repli, il faudrait un passage sous le gap des 5545 points pour neutraliser la configuration actuelle.

