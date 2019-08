Très net retour de l’aversion au risque Envoyer par e-mail :

Les valeurs liées aux matières premières sont nettement impactées, ainsi que l’automobile et les banques. Arcelor Mittal cède 6.1%, STM décroche de 5.9%, les deux plus fortes baisses de l’indice parisien. Seule Unibail surnage, avec un gain de 2.1%.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 2.83% à 5400 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.6%.



Sur le plan macroéconomique, le rapport mensuel sur l’emploi américain sera publié à 14h30. Le consensus table sur un taux de chômage à 3.6%, 164K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.2%. Les commandes industrielles, anticipées en hausse de 0.6% et l’indice du Michigan (consensus 98.5) seront publiés à 16h.



