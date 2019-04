Une note de prudence avant le PIB US Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5525 PTS



L’indice CAC40 s’effrite désormais de 0.17% à 5548 points, dans l’attente du PIB américain pour le premier trimestre à 14h30 (consensus 2.2%). L’indice de confiance du Michigan, anticipé à 97.1 sera publié à 16h.



Du côté des valeurs, Valéo a pris la tête du palmarès (+5.9%), suivi par Sanofi (+3.4%) dont les résultats ont nettement dépassé les attentes, et par Renault (+2.7%). A l’opposé, on retrouve Cap Gemini (-3.8%) et TechnipFMC (-2%).



Outre-Atlantique, les contrats futures s’inscrivent pour le moment en baisse de 0.2%, avec notamment Intel qui a déçu hier soir, le groupe ayant abaissé ses prévisions annuelles. Le titre cédait près de 8% dans les échanges électroniques. Avant l’ouverture de New-York, les opérateurs prendront connaissance des résultats d’Exxon Mobil (14h).



Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VALEO 32.88 6.65% PUBLICIS GROUPE 53.24 3.70% SANOFI 76.2 3.50% SAFRAN 129.35 3.36% RENAULT 60.91 2.27% ARCELORMITTAL 19.467 -1.66% TECHNIPFMC 22 -1.70% DASSAULT SYSTÈMES 139.8 -1.83% STMICROELECTRONICS 16.215 -2.08% CAPGEMINI 108.25 -5.04% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.