Vers une compensation logiquement haussière

Au cours de cette nouvelle journée, la liste des publications macroéconomiques sera réduite à son strict minimum avec seulement, à 16h, l’indice de confiance de l’université de Michigan. En attendant, les premiers échanges sur les futures montrent une hausse de 0.50%.



Graphiquement, en données horaires, les cours ont fait une brève excursion au-delà de la zone basse du trend latéral, mais la majorité des échanges s'est réalisée au-dessus de la limite des 5545 points. En ce jour de compensation, la tendance serait plutôt haussière pour la journée, afin de viser les 5600 points. Seul un nouveau décrochage sous 5545 points, validé par une clôture «daily», fragiliserait la configuration à court terme.

Patrick Rejaunier

