Calme, pour débuter le nouveau mois boursier

La semaine sera chargée en publications semestrielles et ces annonces devraient alimenter la volatilité. Au niveau macroéconomique, seule une statistique sur l'immobilier aux Etats-Unis sera dévoilée à 16h.



En ce début de mois bousier d'août, les valeurs françaises devraient ouvrir en petite baisse.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 a démontré la force du support des 5350 points, lors de la journée de compensation, pertinence confirmée par une reprise dynamique à son contact. La moyenne mobile courte (bleue) garde, néanmoins, sous pression les cours et devrait constituer un premier blocage court terme vers la zone des 5405/5410 points. Il faudra un franchissement durable de cette plage de prix, pour viser les 5437 points.

