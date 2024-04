La bourse de Paris a ouvert en nette hausse ce matin, saluant quelques bons résultats d’entreprises et ceux de Microsoft et Alphabet hier soir. Les gains se sont néanmoins réduits et le CAC40 progresse désormais de 0.28% à 8039 points, contre un plus haut à 8073 points à l’ouverture.



Du côté des valeurs, Saint Gobain bondit de 5.5%, Kering gagne 2.5%, Publicis 1.9%, Téléperformance 1.8%. A l’opposé, Airbus cède 2.4%, Eurofins 1.7% et Safran 1.3%.



Sur le plan macroéconomiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice Core PCE, des dépenses et revenus des ménages puis de l'indice du Michigan à 16h.

Alphabet grimpe de 11% en préouverture, Microsoft de 3.8% et Intel perd 7.5%.

Le S&P500 gagne pour le moment 0.6%.

Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 7956/8145 points.