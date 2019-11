Voir forum ZB sur HO + graphe sympa à droite ---> https://www.zonebourse.com/THALES-4715/forum_action/-31889/action=showtopic



ZBxav : une suggestion pour nos informaticiens - que j'aime bien solliciter ! - >>>



- Qu'en cliquant directement sur le lien http (souligné et de couleur bleue) on soit dirigé immédiatement sur la page citée...

- Que l'on puisse utiliser des caractères gras , des couleurs et souligner à volonté...



Et le forum sera presque parfait ...avec toutes les améliorations en cours dont tu parles dans ton post ce ce jour.



Merci d' avance.



