Deutsche Bank va transférer jusqu'à 800 personnes à BNP

La première banque allemande avait annoncé en juillet un accord préliminaire avec le groupe français, à l'occasion de la présentation d'un plan de restructuration de 7,4 milliards d'euros qui va entraîner la suppression de 18.000 emplois.

La source a précisé que l'accord entre les deux établissements pourrait être finalisé dans les semaines à venir.

BNP Paribas et Deutsche Bank ont refusé de faire le moindre commentaire.

La banque allemande préférerait un accord définitif le plus tôt possible pour "fournir une continuité de services" à ses clients de ce segment d'activité, au premier chefs des "hedge funds".

Certains clients ont déjà quitté Deutsche Bank, tandis qu'une source a dit fin juillet à Reuters que Barclays avait des visées sur une partie de l'activité de courtage privilégié de la banque.

La plupart des personnes concernées par l'accord entre Deutsche Bank et BNP Paribas sont basées à Londres et à New York.

(Tom Sims à Francfort, Inti Landauro à Paris, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Marc Angrand)