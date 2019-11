toro84 - Je connais pas trop de AT, mais l'spéculation je connais, ça fait 1 semaine ha FGR a 95 en comptant.



Si j'ai demandé c que vous pensiez c juste pour echanger des avis et ne pas pour un copier-coller d'un article. T'inquiete pas, étant nul en AT, je lis tous les articles sur les valeurs qui m'interessent et les AT des pros sur differents sites boursiers. C pas a la veille d'un evenement que je commence spéculer... sinon, lis mes post et regarde. Avant le salon de bourget j'avais déjà ha EAD et GECP. Bref, je garderai Eiffage malgré le risque de rechute, 50-50 des probabilités.



Merci quand même









26/06 | 10:59 CLD17



EIFFAGE /spéculation



Ceci t'apporte peut-être un peu de lumière? Je crois que tu ne connais pas trop l'AT, car tu aurais pu jouer la hausse dés hier soir, TCT bien sûr...



(Tradingsat.com) - Eiffage s'envole de 6% à 102 euros mardi matin, avant la publication imminente de l'avis que doit rendre l'AMF sur l'OPA lancée par Sacyr, et sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire sur l'existence ou non d'une action de concert entre les actionnaires espagnols d'Eiffage.



Les implications de la future décision de l'AMF, qui sera connue au plus tard le 28 juin, constituent donc aujourd'hui le principal catalyseur de la flambée du titre Eiffage.



Si le régulateur juge qu'il y a bien eu action de concert, ce que beaucoup d'intervenants semblent anticiper, alors Sacyr se verrait contraint à lancer une offre au prix le plus élevé auquel le concert a acheté des titres, soit 129.3 euros...

Copyright (c) 2006-2007 Tradingsat.com. Tous droits réservés.

Toutes les actus : OPA | Sacyr | AMF