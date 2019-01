Paris, le 8 janvier 2019, 08h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Aubert & Duval et PyroGenesis signent un accord de partenariat technique et commercial pour la distribution de poudres titane par atomisation plasma

Aubert & Duval, filiale de la branche Alliages du groupe Eramet spécialisée dans la métallurgie de haute performance, et PyroGenesis, acteur canadien des procédés de fabrication par technologie plasma, ont conclu un accord de partenariat pour la fourniture de poudres titane pour le marché de la fabrication additive en Europe.

Afin de compléter son portefeuille actuel de poudres métalliques pour le marché de la fabrication additive, Aubert & Duval a décidé de s'associer avec la société PyroGenesis pour fabriquer et distribuer des poudres titane par atomisation plasma. Aubert & Duval pourra ainsi en assurer la distribution exclusive en Europe, son principal marché.

Dans le cadre de cet accord, cette nouvelle offre titane sera commercialisée par Aubert & Duval sous l'appellation Pearl® Micro.

Cet accord permettra à Eramet d'atteindre une part de marché significative de poudres titane de 15% en Europe à horizon 2022.

Le groupe produit actuellement des poudres métalliques de superalliages notamment pour les moteurs aéronautiques et les turbines terrestres dans le secteur de l'énergie, mais également des poudres aciers inoxydables à destination de divers marchés comme la défense et l'automobile.

« Forts de notre expertise métallurgique pour des marchés exigeants comme l'aéronautique et l'énergie, ce partenariat avec PyroGenesis nous permet de compléter notre offre de poudres métalliques pour la fabrication additive dont l'impression 3D, un marché croissant de l'industrie du futur », a commenté Jérôme Fabre, Directeur Général Adjoint du groupe Eramet, en charge de la branche Alliages.

 PROPOS D'ERAMET

Eramet est un des principaux producteurs mondiaux de :

 Manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),



Pièces et demi-produits en alliages et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

Eramet développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le recyclage, appelées à jouer un rôle clé au service de la transition énergétique et de la mobilité de demain.

Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays. www.eramet.com

A PROPOS D'AUBERT & DUVAL

Aubert & Duval, filiale de la branche Alliages du groupe ERAMET, est un expert métallurgiste et un des leaders mondiaux des aciers à hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium. Aubert & Duval conçoit et élabore des solutions métallurgiques de pointe sous forme de pièces matricées ou forgées, de produits longs ou de poudres métalliques pour les projets des industries les plus exigeantes : aéronautique, énergie, défense, nucléaire, médical. www.aubertduval.com

A PROPOS PYROGENESIS

PyroGenesis Canada Inc. (TSX-V : PYR ; OTCQB : PYRNF ; Frankfurt : 8PY : FRA), entreprise de haute technologie basée à Montréal, est le leader mondial dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés avancés plasma. L'entreprise fournit une expertise en ingénierie et en fabrication, en recherche, ainsi que des équipements clé en main pour la défense, la métallurgie, l'exploitation minire, les matériaux de pointe (y compris l'impression 3D), le pétrole et le gaz, et les industries environnementales. www.pyrogenesis.com

