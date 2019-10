Les investisseurs orientés sur les valeurs défensives Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 09/10/2019 | 15:09

Les valeurs de la zone euro viennent de rentrer dans un cycle de consolidation, phase déclenchée par la récession industrielle confirmée par des récentes statistiques américaines sur l’activité. Néanmoins, le parcours 2019 reste qualitatif pour l’Euro Stoxx 50, qui gagne encore 15%. Sur la dernière séquence mensuelle, l’indice cède un peu de terrain (-0.8%) et ce sont les valeurs dites défensives qui caracolent en tête de classement. Engie, rarement à cette place, réalise une hausse de 8.3%. Le titre a bénéficié de nouvelles recommandations de par sa décote actuelle avec ses comparables en Europe. Orange monte également sur le podium avec une avancée de 7% ainsi que Sanofi (4%). En revanche, la Société Générale décroche de 7.8% suivie par Airbus (-7.3%) et LVMH (-6%), cette dernière subissant les craintes du ralentissement économique et les effets des évènements à Hong Kong. Graphiquement, en données journalières, les cours ont connu un blocage violent au contact des 3570 points. Ce deuxième échec sur cette zone a généré un large courant vendeur pour viser le support des 3400 points. Les mouvements se dessinent donc clairement. A ce stade de la configuration, la tendance reste neutre, à l’image des moyennes mobiles 50 et 100 jours, plates depuis trois mois. Dans ce contexte, les oscillations devraient perdurer à l’intérieur des bornes bien identifiées. Tout débordement donnerait un sens de marché plus directionnel.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.