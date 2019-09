Porté par une accalmie politique en Europe Envoyer par e-mail :

Les contributeurs à la reprise des cours sont nombreux et parmi eux, les sociétés italiennes qui se redressent. Enel gagne 12% sur la même période de référence, ainsi que la banque Intesa San Paolo (+10%). Du côté des autres valeurs continentales, L’Oréal retrouve ses plus hauts historiques (+10%) suivie par l’espagnole Inditex, au pied du podium avec 9% de gains.



Graphiquement, en données journalières, les cours manifestent des intentions de reprises caractérisées par le récent dépassement des 3442 points. Une clôture au-dessus de ce niveau engagerait l’indice dans un mouvement d’extension en direction des récents plus hauts à 3544 points. Il faudrait un repli sous les 3380 points pour annihiler les espoirs de rejoindre le pic graphique.

