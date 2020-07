Fastly, Inc. : La tendance est haussière 09/07/2020 | 15:30 achat En cours

Cours d'entrée : 94.6$ | Objectif : 106$ | Stop : 88.8$ | Potentiel : 12.05% La valeur Fastly, Inc. présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 106 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 31.6 USD.

Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FASTLY, INC. 379.12% 9 994 ACCENTURE 3.95% 139 257 TATA CONSULTANCY SERVICES 2.65% 111 048 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. -12.18% 104 514 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. -13.78% 63 650 VMWARE, INC. -3.16% 61 600 DASSAULT SYSTÈMES SE 6.14% 45 852 INFOSYS LIMITED 5.96% 43 820 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -9.95% 30 110 CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 129.70% 24 742 VERISIGN 9.40% 24 356

Données financières USD EUR CA 2020 288 M - 254 M Résultat net 2020 -35,5 M - -31,3 M Tréso. nette 2020 56,6 M - 49,9 M PER 2020 -277x Rendement 2020 - Capitalisation 9 994 M 9 994 M 8 816 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 34,5x Nbr Employés 685 Flottant 72,7% Prochain événement sur FASTLY, INC. 06/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 44,56 $ Dernier Cours de Cloture 96,16 $ Ecart / Objectif Haut -7,45% Ecart / Objectif Moyen -53,7% Ecart / Objectif Bas -68,8% Dirigeants Nom Titre Joshua Bixby Chief Executive Officer & Director Artur Bergman Executive Chairman & Chief Architect William Kaufmann Chief Operating Officer Adriel G. Lares Chief Financial Officer Tyler McMullen Chief Technology Officer