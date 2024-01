Fastly, Inc. est engagée dans le développement d'une plateforme de cloud périphérique, qui fournit des solutions aux développeurs et aux équipes chargées des opérations de sécurité. L'Edge Cloud est une catégorie d'infrastructure en tant que service (IaaS), qui permet aux développeurs de construire, de sécuriser et de fournir des expériences numériques à la périphérie de l'Internet. La société a construit une plateforme de cloud de périphérie sans serveur, Fastly's Edge Cloud Platform, conçue dès le départ pour être programmable et prendre en charge le développement agile de logiciels. Les services réseau de la société sont conçus pour accélérer et optimiser la livraison du trafic Web et applicatif tout en veillant à ce que les développeurs et les ingénieurs ne perdent pas la visibilité ou le contrôle. La société propose le Next-Gen WAF, un pare-feu d'application Web qui protège les applications contre les attaques malveillantes visant à compromettre les applications et l'interface de programmation d'application (API). Domainr est son fournisseur d'API de statut de domaine et Certainly est son autorité de certification TLS (Transport Layer Security).

Secteur Services et conseils en informatique