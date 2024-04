Fastly, Inc. propose une plateforme cloud programmable qui aide les marques du monde entier à offrir des expériences en ligne possibles grâce à des offres de calcul, de livraison, de sécurité et d'observabilité, en améliorant les performances des sites et en renforçant la sécurité à l'échelle mondiale. L'entreprise permet aux développeurs de proposer des sites web et des applications sécurisés. L'Edge Cloud est une catégorie d'Infrastructure as a Service (IaaS) qui permet aux développeurs de créer, de sécuriser et de fournir des expériences numériques à la périphérie de l'Internet. Ses services de réseau sont conçus pour accélérer et optimiser la livraison du trafic Web et des applications tout en garantissant que les développeurs et les ingénieurs ne perdent pas la visibilité ou le contrôle. Les services professionnels de la société comprennent des services de réseau, des services de sécurité gérés et des services de sécurité de réponse. La société propose trois niveaux de plans d'assistance et des compléments d'assistance technique avec des spécialistes techniques et des gestionnaires de comptes dédiés qui fournissent une expertise étendue en matière de sécurité.

Secteur Services et conseils en informatique