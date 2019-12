FFP a nouveau la deraison du marché un actif net reevalué a fin decembre 08 de 20,5 € un dividende en baisse de 58% a 0,70 cts au cours actuel un rendement de rmistes.

la plupart des foncieres demeurent sous leur Anr malgré la vague de hausses des dernieres semaines.

l investisseur FFP accepte de payer 50% plus cher. du grand n importe quoi.

l ajustement des cours de l année 2008 ne semble pas avoir servi de leçon.

ça prete a sourir non ????? remarquez qu il faut la matiere pour preparer le prochain crack . Menfin.



sur du moyen terme, la baisse est a privilegier, certains vont enfin ouvrir les yeux.

pour le tct, elle va monter he oui (specu oblige), obj 34 ( resist oblique de mt et bollinger sup)



