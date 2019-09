Hermes International : Une nouvelle adresse pour le magasin Hermès de Vancouver

Paris, le 13 septembre 2019

UNE NOUVELLE ADRESSE POUR LE MAGASIN HERMÈS DE VANCOUVER

Hermès inaugure son nouveau magasin à Vancouver, au 717 Burrard Street, à quelques mètres de son ancienne adresse. Cet espace de 460 m² transforme la présence d'Hermès dans la ville et redessine l'angle sud-ouest de Burrard Street et de West Georgia Street.

Ce nouveau magasin reflète la relation de long terme entre Hermès et Vancouver, qui repose sur des valeurs communes et le goût de l'innovation, déclare Jennifer Carter, PDG d'Hermès

Canada. Nous avons ouvert notre première adresse à Vancouver il y a près de vingt-cinq ans.

Aujourd'hui, nous sommes fiers de proposer une expérience inédite qui puise son inspiration dans le paysage, la qualité de vie et la force d'esprit caractéristiques de cette ville. »

Conçu par l'agence d'architecture parisienne RDAI, l'espace sur deux niveaux s'harmonise avec son environnement et s'inspire du caractère contemporain de Vancouver. Comme les gratte-ciel et les montagnes qui définissent la ville, la façade en terrazzo blanc de béton moulé affirme sa verticalité et exprime une certaine qualité minérale. À l'intérieur, l'importance donnée aux matières naturelles et aux harmonies chromatiques crée une atmosphère aérée, qui évoque tout à la fois la forêt et l'Océan.

En entrant, le visiteur découvre, de part et d'autre de l'ex-libris Hermès, les accessoires bijoux ainsi que la bijouterie et l'horlogerie, les collections de soie et un espace-découverte autour du parfum. La maroquinerie et les collections d'équitation se déploient face à l'escalier, tandis que l'univers homme bénéficie d'un vaste espace dans le fond du magasin.

Le premier étage abrite les collections pour la maison avec une sélection d'objets d'art de vivre, d'art de la table et de papiers peints. Il accueille également l'univers femme ainsi qu'un salon privé. Les deux niveaux sont reliés par un escalier en chêne et en verre dont les marches semblent flotter en apesanteur. Au mur, le majestueux Pégase du sculpteur français Christian Renonciat invite à prolonger la visite.

Hermès présente des objets conçus spécialement pour l'ouverture de Vancouver. Des rollers célèbrent de manière ludique le dynamisme de la ville ; trois sacs Kellyréalisés en marqueterie de cuir dessinent un paysage dans trois tonalités allant de l'aube au crépuscule ; un Twilly en édition limitée a également été imprimé pour l'occasion.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité de la maison d'objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, La Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

Hermès Vancouver

717 Burrard Street

V6Z 2P1 Vancouver - Canada

Du lundi au samedi de 10 heures à 18 heures Dimanche de 11 heures à 18 heures