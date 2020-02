speed10 - Je sort à l'instant de la valeur, faute de visibilité. L'analyse graphique n'a plus d'importance. La perspective d'échange avec des actions de Jacquet metals ne me séduit pas et malgré l'info de vente de Stappert que vient de confirmer IMS et qui vient de me permettre de sortir en récupérant ma mise, n'indique que l'OPE ne se fera pas. Dommage, car à MT-LT, c'était un bon coup mais maintenant, il y a mieux à faire ailleurs, avec la baisse de certaines valeurs plus lisibles