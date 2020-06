Just Eat Takeaway.com N.V. : En phase d'approche d'une résistance majeure 03/06/2020 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 101.9€ | Objectif : 115€ | Stop : 93€ | Potentiel : 12.86% Les cours de la valeur Just Eat Takeaway.com N.V. évoluent à proximité d'une zone de résistance qui limite actuellement le potentiel de hausse. Nous anticipons la rupture de ce niveau compte tenu de la configuration du titre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 115 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 81.6 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 98.98 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 100.05 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Sous-secteur Services Internet - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. 22.14% 16 700 TENCENT HOLDINGS LIMITED 14.59% 526 152 NETFLIX, INC. 32.06% 187 933 NASPERS LIMITED 27.25% 72 931 UBER TECHNOLOGIES, INC. 20.41% 62 094 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 26.62% 35 212 COSTAR GROUP, INC. 10.32% 25 752 IAC/INTERACTIVECORP 12.98% 23 913 TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT.. 10.82% 21 825 DELIVERY HERO SE 23.44% 19 364 KAKAO CORP. 69.06% 17 787

Données financières EUR USD CA 2020 1 922 M 2 156 M - Résultat net 2020 256 M 288 M - Tréso. nette 2020 179 M 201 M - PER 2020 21,2x Rendement 2020 1,39% Capitalisation 14 930 M 16 700 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 7,67x Nbr Employés 5 423 Flottant 58,0% Prochain événement sur JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. 30/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 93,81 € Dernier Cours de Cloture 100,40 € Ecart / Objectif Haut 29,5% Ecart / Objectif Moyen -6,56% Ecart / Objectif Bas -40,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jitse Groen Chief Executive Officer Adrianus Nühn Chairman-Supervisory Board Jörg Gerbig Chief Operating Officer Brent Wissink Chief Financial Officer Corinne Danièle Goddijn-Vigreux Vice Chairman-Supervisory Board