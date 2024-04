Just Eat Takeaway.com N.V. est l'une des plus grandes plateformes mondiales de livraison de repas en ligne. Basé à Amsterdam, le groupe s'active pour établir une connexion entre ses consommateurs et les restaurants qu'il opère via ses plateformes. Avec plus de 699 000 restaurants connectés, Just Eat Takeaway.com N.V. offre aux consommateurs une grande variété de choix alimentaires. Just Eat Takeaway.com N.V. collabore principalement avec des restaurants de livraison. Par ailleurs, Just Eat Takeaway.com N.V. propose ses propres services de livraison aux restaurants qui ne fournissent pas des services de livraison. La combinaison de Just Eat et de Takeaway.com s'est rapidement développée pour devenir l'un des leaders mondiaux de la livraison de repas en ligne, avec des opérations en Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis), en Europe du Nord (Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, Luxembourg, Pologne, Slovaquie, Suisse et Pays Bas), au Royaume Uni et en Irlande, en Europe du Sud (Bulgarie, France, Israël, Italie et Espagne) en Australie et en Nouvelle Zélande.

Secteur Internet