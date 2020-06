razorfish - Salut à vous !



J'aurais dû (ce que je sais faire) faire un aller-retour intraday et prendre mes pertes avec un bilan à - 12 %, ce qui aurait été un moindre mal. Je n'ai pas été réactif et me voilà avec - 25 %. Il est possible comme le dit billroms que les impatients aient bradé. Je vais attendre une prochaine configuration technique pour voir comment je vais gérer cette ligne. Je vais essayer de faire des A/R intradays pour récupérer la ligne petit à petit, ce qui pourrait me prendre longtemps... Mais il faut rester optimiste. On verra bien. Je vous annoncerai l'évolution de mes moins-values latentes après chaque opération intraday histoire que vous ne soyez pas surpris si je décrète un jour un sauvetage miracle de la ligne à un prix inférieur à 13.10 €. Bref, il y a du boulot sur la planche et ce n'est pas gagné...



Sinon, j'ai un problème technique avec mon compte ZB, savez-vous comment je peux les contacter en privé pour leur en faire part ??? Merci d'avance pour la réponse.



Allez, bonnes plus-values à tous ! 1