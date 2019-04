Odet Financiere de l' : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2019

•la progression des activités communication (+6 %) portée par la croissance de Universal Music Group (+19 %) et le recul de l'activité stockage d'électricité et solutions (-16 %) principalement en raison de l'arrêt d'Autolib'.

•une croissance de 2 % de l'activité transport et logistique qui bénéficie des bonnes performances des terminaux portuaires et de la croissance des activités logistiques sur tous les continents ; elle est cependant pénalisée par un fort effet de base, après un premier trimestre 2018 qui avait affiché une nette reprise (+10% par rapport au premier trimestre 2017) ;

Évolution du chiffre d'affaires par activité

(en millions d'euros) 1er trimestre 2019 2018 (1) 2018 Croissance Croissance publiée organique Transport et Logistique 1 483 1 448 1 435 3% 2% Logistique Pétrolière 665 671 670 -1% -1% Communication 3458 3 271 3 123 11% 6% Stockage d'Electricité et Solutions 75 90 89 -16% -16% Autres (Actifs Agricoles, Médias et Holdings) 8 10 10 -15% -14% Total chiffre d'affaires du Groupe 5 690 5 490 5 327 7% 4%

(1)à périmètre et change constants

A périmètre et taux de change constants, comparés au premier trimestre 2018, les principaux secteurs ont évolué comme suit :

▪Transport et logistique, logistique pétrolière :

❖le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique progresse de plus de 2 % grâce à la croissance du chiffre d'affaires de la commission de transport et de la logistique qui bénéficient de la hausse des taux de fret maritimes et de l'augmentation des volumes logistiques en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Le chiffre d'affaires des activités en Afrique ressort également en hausse dans la continuité du second semestre 2018. Il intègre la croissance des activités de la quasi-totalité des terminaux portuaires, avec de sensibles hausses de volumes réalisées par Abidjan Terminal en Côte d'Ivoire, Bénin Terminal, Togo Terminal, Congo Terminal,

Conakry Terminal en Guinée et OCT au Gabon. Enfin, l'activité ferroviaire, en nette progression, bénéficie de la croissance des trafics de marchandises et de l'augmentation du parc de locomotives ;

❖malgré la hausse des prix, le chiffre d'affaires de la logistique pétrolière baisse de 1 %, pénalisé par une baisse des volumes vendus en raison notamment de conditions climatiques défavorables et en l'absence de ventes ponctuelles exceptionnelles comme en 2018.

▪Communication : la croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 publiée par le Groupe Vivendi ressort à 6 %. Elle bénéficie de la progression d'Universal Music Group (+19 %) qui enregistre une hausse de 28 % des revenus liés aux abonnements et au streaming et de 21 % des ventes physiques. Le chiffre d'affaires d'Havas progresse légèrement (+0,1 %) contre une baisse de 2 % au premier trimestre 2018.

▪Stockage d'électricité et solutions : le chiffre d'affaires des activités industrielles (stockage d'électricité, films plastiques, terminaux et systèmes spécialisés, Telecoms) est en recul de 16 % par rapport au premier trimestre 2018, pénalisé par l'arrêt d'Autolib' intervenu en juillet 2018 (impact de 10 millions d'euros) :

