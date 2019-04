Données financières ($) CA 2019 2 968 M EBIT 2019 1 422 M Résultat net 2019 1 129 M Dette 2019 11 061 M Rendement 2019 2,77% PER 2019 50,99 PER 2020 51,98 VE / CA 2019 19,8x VE / CA 2020 19,2x Capitalisation 47 600 M Prochain événement sur PROLOGIS INC 01/05/19 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 76,6 $ Ecart / Objectif Moyen 1,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hamid R. Moghadam Chairman & Chief Executive Officer Thomas S. Olinger Chief Financial Officer Irving F. Lyons Lead Independent Director George L. Fotiades Independent Director William D. Zollars Independent Director