Le stress s'intensifie

Opinion : Négative sous les 2895 PTS

Objectif de cours : 2830 PTS





Lors de cette journée, un déluge de statistiques sera publié. Tout d'abord, à 14h30, les ventes de détail, l'indice PhillyFed, la productivité, les inscriptions au chômage et l’indice de l’Empire State, puis à 15h15, la production industrielle ainsi que l’utilisation des capacités de production.



Graphiquement, en données horaires, il est impératif que l'indice se maintienne au-delà de la ligne des 2830 points, sous peine d'ouvrir de nouvelles cibles baissières dont la première à 2780 points. Il faudrait un redressement brutal avec un dépassement des 2895 points pour annihiler les risques de dégradation, peu probable à ce stade de la configuration.

