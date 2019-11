Proche de l'équilibre dans un climat d'incertitudes Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3066 PTS/ 3100 PTS

A l'instar des places européennes qui subissent de légers dégagements en cette fin de semaine, l'indice S&P500 devrait ouvrir non loin de l'équilibre aujourd'hui. L'indice américain avait terminé en hausse de 0.27% à 3085 points hier, toujours porté par les espoirs d'un accord sino-américain et la levée de certains droits de douanes que les Etats-Unis et la Chine se sont mutuellement imposés ces derniers mois.

Certains conseillers de D. Trump affichent pour le moment leurs réticences avant de signer un accord, ce qui pourraient inciter les opérateurs à limiter les initiatives. Du côté des statistiques, l'indice de confiance du Michigan sera publié à 16h (consensus 96) ainsi que les stocks de commerce de gros, anticipés en baisse de 0.3%. Graphiquement, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 3066 points. A très court terme, le sens de sortie des 3066/3100 points pourrait être déterminant pour la tendance à venir.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.