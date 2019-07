EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, TechnipFMC, Worldline, Carrefour, OL, Apple, Boeing...

La semaine repart sur les chapeaux de roues avec deux rumeurs automobiles, sur Peugeot et Fiat Chrysler et sur Daimler et Smart. On parle mariage avec le rapprochement envisagé entre les footeux de l'OL et les basketteurs de l'ASVEL, et notation crédit, avec Carrefour et Valeo. Aux Etats-Unis, Apple a fixé un rendez-vous important ce soir.